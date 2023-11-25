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Новости Тамбова

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В Тамбовской области завершили первые комплексные кадастровые работы

В Тамбовской области завершили первые комплексные кадастровые работы

В 2023 году в Тамбовской области впервые проводились комплексные кадастровые работы в отношении двух кадастровых кварталов – садоводческих товариществ "Медик" и "Лесное", расположенных на территории Тамбова.

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