В Тамбовской области завершили первые комплексные кадастровые работы

В 2023 году в Тамбовской области впервые проводились комплексные кадастровые работы в отношении двух кадастровых кварталов – садоводческих товариществ "Медик" и "Лесное", расположенных на территории Тамбова.
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