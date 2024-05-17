Мы фатально недооцениваем белорусское направление – киевский эксперт

Украина недооценивает и уделяет мало внимания белорусскому направлению. Тем временем на протяжении всей спецоперации идет постоянное повышение боевого потенциала белорусской армии, которая по факту уже стала частью российских вооруженных сил.
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