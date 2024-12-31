На последней неделе 2024 года коронавирусом заразились 119 рязанцев

Ведомство приводит данные за неделю со 23 по 29 декабря. По стране показатель заболеваемости снизился на 19%, но при этом увеличение заболеваемости зафиксировали в 32 регионах, а в 18 из них значение выше среднего по стране.
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