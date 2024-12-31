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62ИНФО | Новости Рязани

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На последней неделе 2024 года коронавирусом заразились 119 рязанцев

На последней неделе 2024 года коронавирусом заразились 119 рязанцев

Ведомство приводит данные за неделю со 23 по 29 декабря. По стране показатель заболеваемости снизился на 19%, но при этом увеличение заболеваемости зафиксировали в 32 регионах, а в 18 из них значение выше среднего по стране.

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