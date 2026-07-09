В Саках клиентка фитнес-кклуба довела тренера до травмпункта

Неординарный инцидент произошел в одном из спортклубов города Саки. Все началось с того, что посетительница клуба, внешне производившая приятное впечатление, явилась на занятие в крайне взвинченном состоянии и с первых минут обрушила на окружающих поток грубой брани.
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