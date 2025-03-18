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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков

Если утро началось с яичницы, значит один праздник вы уже отметили и это сразу+100 к настроению:) А теперь празднуем День выхода человека в открытый космос — ну а что, не жизненно разве? Мы выходим в каждый день как в неизвестность, так пусть все встречные марсиане сегодня и всегда будут приличными людьми 😊 А теперь идем по списку *️⃣Всемирный день социальной работы + Глобальный день переработки отходов — и то, и другое про общую пользу *️⃣День ящиков, ящичков и коробочек — сигнал к расхламлению.

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