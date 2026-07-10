Meta* построит крупнейший за пределами США ИИ-центр обработки данных стоимостью $10 млрд

Новый дата-центр мощностью 1 ГВт в Канаде станет крупнейшим международным вычислительным объектом компании и сможет потреблять столько же электроэнергии, сколько около 750 тысяч домовMeta* объявила о строительстве нового центра обработки данных стоимостью около $10 млрд в округе Стерджен (Sturgeon County) канадской провинции Альберта.