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Meta* построит крупнейший за пределами США ИИ-центр обработки данных стоимостью $10 млрд

Meta* построит крупнейший за пределами США ИИ-центр обработки данных стоимостью $10 млрд

Новый дата-центр мощностью 1 ГВт в Канаде станет крупнейшим международным вычислительным объектом компании и сможет потреблять столько же электроэнергии, сколько около 750 тысяч домовMeta* объявила о строительстве нового центра обработки данных стоимостью около $10 млрд в округе Стерджен (Sturgeon County) канадской провинции Альберта.

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