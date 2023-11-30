Изнанка украинского шоу-бизнеса: Дружат с русскими, забыв об СВО

Не сказать, чтобы это было открытием, но. попробуем ещё раз акцентировать внимание на важном моменте: и для российских так называемых звёзд шоу-бизнеса, и для украинских происходящее сегодня в зоне СВО - лишь повод для монетизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии