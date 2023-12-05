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Ужасающий скандал: королеву Испании обвинили в супружеской измене

Ужасающий скандал: королеву Испании обвинили в супружеской измене

Летисия отказалась комментировать порочащую ее информацию. Ни король Филлипп, ни Летисия не прокомментировали выдвинутые обвинения LEGION-MEDIAЛетисия, 51-летняя супруга короля Филиппа, оказалась в крайне неприятной ситуации.

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