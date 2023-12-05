Ужасающий скандал: королеву Испании обвинили в супружеской измене

Летисия отказалась комментировать порочащую ее информацию. Ни король Филлипп, ни Летисия не прокомментировали выдвинутые обвинения LEGION-MEDIAЛетисия, 51-летняя супруга короля Филиппа, оказалась в крайне неприятной ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии