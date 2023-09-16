"То, что Администрации президента удалось добиться разрешения на участие Суровикина в мероприятиях за рубежом также свидетельствует о начале кампании по замещению Пригожина фигурой Суровикина"

Людмила Лиханова

Идиот. Повторю для убогих: 1. хочешь развалить мятеж- возглавь его 2. Выявлены законсперированные предатели. Не зря Пиргожин ездил в Е-бург когда там была мадам посольша. Неужели кто-то сомневается, что его явный приезд не был согласован? 3. теперь после выявления предателей западу придется долго искать и восстанавливать свою резидентуру 4. укропы на радостях рванули в наступ и попали в заранее приготовленную ловушку с разгромом. 5. Планы запада на открытие второго фронта в РБ в НЕ нужное для нас время были похерены. Мы можем его открыть но только в нужное НАМ время. 6. Самое страшное для запада то, что их надежды на внутреннюю оппозицию провалились и , главное, что рейтинг и поддержка Путина соответствует цифрам опросов в отличии от лидерков -пигмеев вместе с бидоном. И это еще не все плюсы "мятежа" о них мы, может быть, когда-нибудь узнаем. Так что сиди на диване, ковыряйся в носу и не рассуждай о том, чего твой умишко не в состоянии понять.