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Царьград

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Ижевский аэропорт: Временные ограничения на полёты для повышения безопасности

Ижевский аэропорт: Временные ограничения на полёты для повышения безопасности

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Эти меры, по информации из Росавиации, приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских авиалайнеров.

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