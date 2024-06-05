Эдвард Сноуден предупреждает: «Искусственный интеллект станет заложником политических игр»

Но попытки контролировать ИИ не увенчаются успехом из-за его стремительного развития Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден выразил обеспокоенность по поводу попыток государств и корпораций захватить контроль над искусственным интеллектом (ИИ).