Грузовики различной грузоподъёмности будут собирать в Новосибирской области

На площадке ПМЭФ-2024 подписано соглашение между Правительством Новосибирской области и ООО «Тренд» о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Новосибирской области по строительству завода грузового автотранспорта.
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