«Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы… МВФ прогнозирует завершение конфликта на Украине к концу 2025 года .
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