Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Менее года назад, автор канала "Объясняю на пальцах", написал совершенно правильную статью об Эритрее "Зачем Россия заводит дружбу с беднейшей африканской страной Эритреей".