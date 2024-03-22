Сокрушительная победа Путина

Итоги президентских выборов в РФ — в центре внимания мировых СМИ Андрей Соколов Как сообщила Центральная избирательная комиссия, по предварительным пока данным, Владимир Путин получает рекордное количество голосов — 87,3%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии