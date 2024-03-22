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Сокрушительная победа Путина

Сокрушительная победа Путина

Итоги президентских выборов в РФ — в центре внимания мировых СМИ Андрей Соколов    Как сообщила Центральная избирательная комиссия, по предварительным пока данным, Владимир Путин получает рекордное количество голосов — 87,3%.

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