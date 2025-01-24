Рыба-луна — что это за рыба и где обитает

Рыба-луна Как выглядит Где обитает Чем питается Интересные факты Рыба-луна Фото: nvphoto/Shutterstock/FOTODOM Ученые считают, что предки рыбы-луны отделились от других видов рыб примерно 65 млн лет назад Латинское название: Mola mola.