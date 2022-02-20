Алиса Казьмина полагает, что собственная мать и сын хотят упечь ее в психбольницу

Мать Алисы Казьминой подробно рассказала о конфликте с дочерью. Экс-супруга известного футболиста Андрея Аршавина, которая после болезни весит всего 49 килограммов, считает, что она хочет упечь ее в психбольницу и свести в могилу.
Популярные статьи
- Экстремальное мини и дерзкое декольте: 76-летняя мама Наташи Королевой отметила День Рождения в образе феи
- «Править нами собираются вечно», – Андрей Макаревич раскритиковал российскую власть и заявил, что ему тяжело жить в России
- Спасла от позора и заключения: Елизавета II помогла сыну Эндрю выплатить 16 миллионов компенсации
Свежие комментарии