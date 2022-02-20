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Алиса Казьмина полагает, что собственная мать и сын хотят упечь ее в психбольницу

Алиса Казьмина полагает, что собственная мать и сын хотят упечь ее в психбольницу

Мать Алисы Казьминой подробно рассказала о конфликте с дочерью. Экс-супруга известного футболиста Андрея Аршавина, которая после болезни весит всего 49 килограммов, считает, что она хочет упечь ее в психбольницу и свести в могилу.

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