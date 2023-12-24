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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Крыму обсудили работу студотрядов

В Крымском федеральном университете прошла встреча руководства вуза с представителями Российских студенческих отрядов, где были представлены итоги и достижения отрядов за 2023 год, а также намечены планы на следующий год.

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