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Стало известно о ценах на аренду загородных коттеджей к Новому году и спросе на них

Стало известно о ценах на аренду загородных коттеджей к Новому году и спросе на них

Каждый год владельцы сдаваемых в аренду загородных коттеджей ждут праздников — как новогодних, так и майских — как манны небесной .

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