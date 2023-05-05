Военное обозрение

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На Украине снизят до 25 лет предельный возраст военного учета призывников

На Украине снизят до 25 лет предельный возраст военного учета призывников

Украинское Минобороны совместно с командованием ВСУ внесли изменения в законодательство страны, предполагающие снижение с 27 до 25 лет предельного возраста пребывания призывников на военном учете.

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