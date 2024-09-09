«Ваше Высочество»: Тепляков жестоко избил пенсионерку с ребенком» Юлия ЧинковаСемья Тепляковых, известная своими экстравагантными заявлениями и поступками, вновь привлекла внимание общественности в последние месяцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии