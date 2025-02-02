RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Зубалов
    Может Маск за одно и RUSADA закроет нах...Медведев: обещани...
  • ИгорьОвчаренко
    Вероятно  ни кто и не удивится если  бандеры начнут  бомбить Уральские города .Генштаб играет в настольный теннис, а ...«Враг наращивает ...
  • Игорь Васиков
    Туск в себя поверил? Ха-ха...Туск призвал не б...

Сперцян: были варианты от европейских клубов этой зимой

Сперцян: были варианты от европейских клубов этой зимой

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал своё будущее в клубе. «У меня были варианты от европейских клубов этой зимой, но это лучше спросить у клуба — я пока здесь и ещё полгода буду играть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх