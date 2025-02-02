Сперцян: были варианты от европейских клубов этой зимой

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал своё будущее в клубе. «У меня были варианты от европейских клубов этой зимой, но это лучше спросить у клуба — я пока здесь и ещё полгода буду играть.
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