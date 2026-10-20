Что известно о состоянии Аль Леонга после госпитализации в Калифорнии.Американский актёр и каскадёр Аль Леонг, известный по роли террориста Ули в культовом боевике «Крепкий орешек», перенёс инсульт и был экстренно доставлен в больницу в Калифорнии.