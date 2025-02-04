Как открыть окно ПВХ снаружи, если входная дверь захлопнулась

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Sergey Ivanov

Итак, захлопнулась дверь в квартиру, а вы остались снаружи. Что делать? Однозначно менять замок! На модель, которая не захлопывается! Ну, а поскольку старый замок уже не жалко- то берем дрель у соседа- и высверливаем замок нахрен! А еще можно спуститься с верхнего этажа на свой балкон. Здесь, конечно, возможны варианты: Если балконная дверь или окно открыты- то проблем нет. Просто влезаете в квартиру. А если закрыты? -Есть выход! У балконной двери (речь о пластиковом комплекте) внизу есть прямоугольный участок из тонкого пластика. Размахиваетесь и ногой вышибаете его нахрен! Вставить эту часть несложно и не дорого. Дороже соседу сверху заплатить, чтобы он пустил вас на свой балкон и дал веревку... А как быть, если оба совета не привели к результату? Остается последний вариант: Вызываете МЧС и они (за ваши деньги!) спиливают вашу дверь нахрен!