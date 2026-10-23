Префектура полиции Парижа продлила комендантский час в районе площади Республики и квартале Ле-Аль. Согласно постановлению, опубликованному в четверг, ограничения будут действовать каждую ночь с 23:00 до 06:00 и продлятся до утра понедельника.
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