«Не понимаю, почему такой ажиотаж», – Андрей Аршавин скептически прокомментировал успехи сына Арсения в футболе

Уже много лет Юлия Барановская одна воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Футболист ушел из семьи, когда Юля была беременна младшим сыном.
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