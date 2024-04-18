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«Не понимаю, почему такой ажиотаж», – Андрей Аршавин скептически прокомментировал успехи сына Арсения в футболе

«Не понимаю, почему такой ажиотаж», – Андрей Аршавин скептически прокомментировал успехи сына Арсения в футболе

Уже много лет Юлия Барановская одна воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Футболист ушел из семьи, когда Юля была беременна младшим сыном.

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