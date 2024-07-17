США могут лишить права на проведение Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах

Всемирное антидопинговое агентство может лишить Антидопинговое агентство США статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований в Штатах, в том числе Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах.
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