Известный телеведущий Иван Ургант, завершив международный тур «Живой Ургант», опубликовал видео из Москвы.
Иван Ургант вернулся в Москву
Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
А о ком речь, Ургант, это кто? Наверно шишка, если его обсуждают в соцсети.
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2 час.
Юрий Белов
НУ НАКОНЕЦТО ! ВЕРНУЛСЯ ! ДОРОГОЙ , КАК ЖЕ МЫ БЕЗ ТЕБЯ НАМАЯЛИСЬ !!!!
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2 час.
вд
валерий двойнишников
А нахрена он здесь нужен или Израиль не подкармливает...
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51 мин.
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