Иван Ургант вернулся в Москву

ВТ Вячеслав Тарасов А о ком речь, Ургант, это кто? Наверно шишка, если его обсуждают в соцсети.

Юрий Белов НУ НАКОНЕЦТО ! ВЕРНУЛСЯ ! ДОРОГОЙ , КАК ЖЕ МЫ БЕЗ ТЕБЯ НАМАЯЛИСЬ !!!!