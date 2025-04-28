Политика как он...
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Политика как она есть

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Иван Ургант вернулся в Москву

Иван Ургант вернулся в Москву

Известный телеведущий Иван Ургант, завершив международный тур «Живой Ургант», опубликовал видео из Москвы.

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Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
А о ком речь, Ургант, это кто? Наверно шишка, если его обсуждают в соцсети.
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2 час.
Юрий Белов
НУ НАКОНЕЦТО ! ВЕРНУЛСЯ ! ДОРОГОЙ , КАК ЖЕ МЫ БЕЗ ТЕБЯ НАМАЯЛИСЬ !!!!
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2 час.
вд
валерий двойнишников
А нахрена он здесь нужен или Израиль не подкармливает...
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51 мин.
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