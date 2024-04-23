Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью полиса ОМС

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и убеждают скачать якобы приложение Минздрава, которое на деле является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства.