Сестра Кирилла Дмитриева недавно посетила Украину по американскому паспорту

Сестра главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, одного из переговорщиков с командой президента США Кирилла Дмитриева Наталья Дмитриева посетила Украину в феврале 2025 года по американскому паспорту.