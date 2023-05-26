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Последние слова Дианы Гурцкая своему мужу

Последние слова Дианы Гурцкая своему мужу

Шесть дней назад стало известно о скоропостижной смерти супруга Дианы Гурцкая — Петра Кучеренко. Мужчина возвращался с Кубы, но на борту самолёта ему резко стало плохо, из-за чего пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Ставрополья.

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