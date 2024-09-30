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Администрация города Челябинска

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Начинается реставрация мемориала «Скорбящие матери» и Лесного кладбища

Начинается реставрация мемориала «Скорбящие матери» и Лесного кладбища

До мая 2025 года будут проведены следующие виды работ по сохранению мемориала: ремонт беломраморных надгробных плит, восстановление частично утраченных бронзовых звезд; восстановление кирпичной галереи и лестничных пролетов; ремонт скульптурной композиции.

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