«Известия»: экономика России начинает охлаждаться

Пик перегрева экономики РФ уже пройден или почти пройден. Так можно интерпретировать результаты проведенного Банком России опроса руководства около 15 тысяч отечественных предприятий: индикатор бизнес-климата, а также оценки спроса и выпуска снизились, условия же кредитования продолжили ужесточаться, пишут «Известия».