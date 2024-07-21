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«Известия»: экономика России начинает охлаждаться

«Известия»: экономика России начинает охлаждаться

Пик перегрева экономики РФ уже пройден или почти пройден. Так можно интерпретировать результаты проведенного Банком России опроса руководства около 15 тысяч отечественных предприятий: индикатор бизнес-климата, а также оценки спроса и выпуска снизились, условия же кредитования продолжили ужесточаться, пишут «Известия».

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