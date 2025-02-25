В городе Ленске в Якутии полицейские пресекли оборот 1680 литров сомнительной жидкости со спиртом

В Республике Саха (Якутия) сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Ленскому району, реализуя информацию о том, что в город Ленск была ввезена крупная партия сомнительной горячительной жидкости, осмотрели склад одной из транспортных компаний, куда поступила нелегальная продукция.