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Мировое обозрение

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Цена нефти начала рост на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке

Цена нефти начала рост на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке

Нефтяные котировки резко пошли вверх после очередного витка прямого военного противостояния США и Ирана.

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