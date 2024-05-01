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Бобби Портис извинился перед одноклубниками за удаление в 4-м матче с «Пэйсерс» и пообещал исправиться в следующей игре

Форвард «Милуоки» был удален в первой же четверти за удар Эндрю Нембарда по лицу. Команда играла без травмированных Дэмиана Лилларда и Янниса Адетокумбо, уступив 113:126, 1-3.

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