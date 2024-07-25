В России нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами

В России предложили установить новые правила прописки на жилплощади. Это поможет решить проблему с массовой незаконной регистрацией мигрантов и бороться с «резиновыми» квартирами, заявили в Следственном комитете РФ.
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