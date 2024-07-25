Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Автор заметки Вы читали  заголовок? О чём он?В России взрыве н...
  • lenivka
    40 лет назад летела с дочерью 4-х лет с Камчатки в Москву.Дочь на руках.Опрокинула кипяток на ногу.Ожог с ладонь,пузы...Российские врачи ...
  • Андрей Васильченко
    Зеленский не Богдан Хмельницкий, а Мазепа со всеми вытекающими выводами.Россия озаботилас...

В России нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами

В России нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами

В России предложили установить новые правила прописки на жилплощади. Это поможет решить проблему с массовой незаконной регистрацией мигрантов и бороться с «резиновыми» квартирами, заявили в Следственном комитете РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петросов
Оказывается, когда хоЧим, то тогда и могИм.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх