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FiNE NEWS

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Советы главного пивовара России по выбору качественного пива

Наталья Копенанова, главный пивовар ресторана-пивоварни SAMPO в Мурманске и обладательница титула «Главный пивовар 2026», поделилась рекомендациями по оценке качества пива в интервью «Ленте.

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