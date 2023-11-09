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Рецепт рагу — оригинальные идеи приготовления простого блюда из овощей или мяса

Рецепт рагу позволяет создать сытное и аппетитное горячее в одной посуде. Это, скорее, не кушанье, а техника приготовления, в которой мясо, овощи, пряные травы и соус доходят до идеального состояния только при длительном и медленном тушении.

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