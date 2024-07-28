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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сейчас Олимпиада уже не та. Раньше было атмосфернее». Лунев об Играх-2024

«Сейчас Олимпиада уже не та. Раньше было атмосфернее». Лунев об Играх-2024

«Нет интереса. Сейчас Олимпиада не та, что была раньше. Может, я стал старше и уже не такой интерес, может, еще какие-то вещи, не знаю.

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