Политика как он...
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Политика как она есть

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В КНДР обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине

В КНДР обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине

Действия США и Запада, цепляющихся за «гегемонистскую военную линию», приводят к затягиванию конфликта на Украине и дестабилизации ситуации в области безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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