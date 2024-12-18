Действия США и Запада, цепляющихся за «гегемонистскую военную линию», приводят к затягиванию конфликта на Украине и дестабилизации ситуации в области безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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