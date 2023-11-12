Какой праздник отмечают в России и мире сегодня, 13 ноября 2023 года Татьяна Орлонская Сегодня, 13 ноября 2023 года, по календарю отмечается несколько важных событий как в мире, так и в Российской Федерации.
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