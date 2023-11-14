В Калужской области в ходе рейда 104 человека доставили в полицию

В Калужской области полицейские провели рейд по охране общественного порядка. На территории Боровского района прошли очередные профилактические мероприятия, 104 человека привезли в отделение для проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений.
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