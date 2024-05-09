Шойгу принял доклад о готовности войск к параду Победы на Красной площади

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу принял доклад о готовности к параду Победы на Красной площади и объехал расчеты войск, участвующих в праздновании 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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