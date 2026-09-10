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МОСИНФОРМ

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Для молодежи Москвы проведут занятия по личной эффективности и кибербезопасности

Для молодежи Москвы проведут занятия по личной эффективности и кибербезопасности

Для молодых горожан проведут серию очных лекций в рамках академии «Молодежь Москвы». Эксперты расскажут о личной эффективности, кибербезопасности, продуктивной коммуникации и финансовой грамотности.

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