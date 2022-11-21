Фитнес-тренер Шульга: тёплая вода благотворно влияет на органы пищеварения

Тёплая вода улучшает работу органов пищеварения. Об этом заявила фитнес-тренер Ксения Шульга. В интервью изданию "Спорт-Экспресс" она отметила, что каждый день следует выпивать около трёх литров воды для поддержания внутреннего баланса организма.