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Российские банки начали тестировать отечественные банкоматы

В ряде российских банков начали тестировать отечественные банкоматы, пишут «Известия». К примеру, ВТБ с декабря тестирует опытно-промышленный образец SAGA S-200 ATM российского производства, а весной планирует запустить его в тестовую эксплуатацию.

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