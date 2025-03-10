Представителя посольства Великобритании вызвали в МИД РФ. Об этом 10 марта сообщили в дипведомстве.«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», —говорится в Telegram-канале МИД РФ.
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