Представителя посольства Великобритании вызвали в МИД РФ. Об этом 10 марта сообщили в дипведомстве.«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», —говорится в Telegram-канале МИД РФ.