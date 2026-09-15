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Попытка эксплойта ETH-кошелька обернулась неудачей для хакера, так как MEV-бот перехватил $7,7 млн.

Попытка эксплойта ETH-кошелька обернулась неудачей для хакера, так как MEV-бот перехватил $7,7 млн.

Злоумышленник попытался вывести активы в rsETH на сумму около $7,7 млн, воспользовавшись уязвимостью в кастомном модуле, подключенном к кошельку Ethereum Safe, однако средства были перехвачены MEV-ботом.

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