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  • Бауржан Сатпаев
    Это же прекрасно! Хоть как-то приблизиться к Богу...♥️Россияне осваиваю...
  • Владимир Алтайцев
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В Ленобласти расследуют гибель двух рыбаков, утонувших на Ладоге

В Ленобласти расследуют гибель двух рыбаков, утонувших на Ладоге

Еще одному удалось выбраться на берег. Транспортная прокуратура начала проверку по факту трагедии в акватории Ладожского озера в Ленинградской области, где погибли двое рыбаков, а еще один мужчина попал в больницу.

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