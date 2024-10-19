В Ленобласти расследуют гибель двух рыбаков, утонувших на Ладоге

Еще одному удалось выбраться на берег. Транспортная прокуратура начала проверку по факту трагедии в акватории Ладожского озера в Ленинградской области, где погибли двое рыбаков, а еще один мужчина попал в больницу.
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